تحذير طبي من تناول اللحوم والدواجن!

أكد بحث جديد أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم والدواجن بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة.

وقالت الدراسة التي أنجزتها جامعة أكسفورد البريطانية، إن «الأشخاص الذين يتناولون 70 غراماً من اللحوم - المصنعة أو غير المصنعة - معرضون أكثر من أقرانهم لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 في المئة، و30 في المئة بمرض السكري و31 في المئة بالالتهاب الرئوي»، بحسب تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».

وأضافت أن هذه المخاطر تنطبق أيضاً على عشاق الدواجن، مشيرة إلى أن النتائج تم التوصل إليها بعد تحليل بيانات ما يقرب من نصف مليون بريطاني لمدة 10 سنوات.

وكشفت البيانات أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، هم أكثر عرضة للتدخين وشرب الكحول والسمنة.

وتشير هذه النتائج إلى الارتباط المهم بين المشكلات الصحية واللحوم، على اعتبار أن هذه الأخيرة من المصادر الرئيسة للأحماض الدهنية المشبعة.



