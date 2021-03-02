8 ملايين إسترليني للوحة «مراكش»

لندن (أ ف ب)

حققت لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل 8 ملايين جنيه استرليني في مزاد أقامته دار «كريستيز» بلندن.

وتجاوز سعر اللوحة التوقعات بأشواط، حيث كان متوقعاً أن تحقق ما بين 1.7 و2.8 مليون يورو، وتمثّل اللوحة صومعة مسجد الكتبية التاريخي في مدينة مراكش المغربية، ورسمها تشرشل عام 1943 أثناء حلوله بمراكش، خلال زيارة إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر أنفا الذي عقده الحلفاء.

وتعد اللوحة، التي عرضتها للبيع النجمة أنجلينا جولي أهم أعمال تشرشل بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بتاريخ القرن العشرين.