الدراجات.. رياضة المتعة واللياقة

نجحت جهود بلدية أبوظبي في ترسيخ رياضات المشي والجري وركوب الدراجات، وتعزيز سمعة العاصمة وضواحيها مدينة مثالية للرفاهية والحياة المفعمة بالحيوية، وأصبح ممشى ومسار الدراجات في شارع الخليج العربي وجهة يقصدها الكبار والصغار للحفاظ على اللياقة البدنية، والاستمتاع بجماليات المكان.

(تصوير: عادل النعيمي)