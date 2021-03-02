عيضة المنهالي.. «الغزال الريّض»

تامر عبدالحميد- من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيّان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية منفردة جديدة بعنوان «الغزال الريّض» من ألحانه وغنائه، وهي من اللون الموسيقي الإماراتي، تصدى لتوزيع موسيقاها إبراهيم السويدي.

وتحمل أغنية «الغزال الريّض» كلمات غزلية، تعبر بشكل لافت وجميل وحساس عن الكلمة الشعبية الإماراتية الخليجية، حيث يقول مطلعها:

قلبي بحبك ينبض.. والشوق فيه يزيد.. وان مر طيفك هيض.. خلا العيون تحيد.. يا ذا الغزال الريض.. قايد عزال البيد..ع القلب انته مفوض.. وماحد غيرك سيد»، وقد طرحت الأغنية عبر قناة عيضة المنهالي في «يوتيوب» بشكل حصري، متضمناً فيديو ممنتجاً متضمناً كلمات الأغنية، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، والمكتبات والمنصات الموسيقية المتخصصة.