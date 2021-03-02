احتجاز ديك لدى الشرطة بعد أن قتل مالكه

أبوظبي (الاتحاد) - احتجزت الشرطة الهندية لفترة قصيرة ديكاً بعد أن قتل صاحبه أثناء محاولة دفعه للمشاركة في مصارعة ديوك، بجنوب البلاد.

ونقل صحيفة «هندستان»، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الديك زوده مالكه بسكين أملاً بالفوز بالمصارعة غير المشروعة التي نظمها مع بعض الأشخاص في إحدى القرى.

حاول الديك الفرار من حلبة المصارعة. وأثناء دفع مالكه له للدخول إلى الحلبة، أصابه بجروح خطيرة في فخذه.

وقال ضابط الشرطة المحلي ب.جيفان، إن الضحية توفي متأثراً بنزيف الدم قبل أن يصل إلى مستشفى في منطقة «كاريمناغار» بولاية تيلانجانا.

وأضاف جيفان أن الضحية كان من بين 16 شخصاً نظموا مصارعة الديوك غير القانونية في قرية «لوثونور» عندما وقع الحادث.

وقد احتجزت الشرطة الديك لفترة وجيزة في مركز الشرطة المحلي قبل إرساله إلى مزرعة دواجن.

وأوضح جيفان «نبحث عن 15 شخصاً آخرين متورطين في تنظيم القتال غير القانوني». وقد يواجه منظمو الحدث اتهامات بالقتل غير العمد والمراهنة غير القانونية واستضافة مصارعة الديكة.

ومصارعات الديوك محظورة رسميا في الهند. لكنها لا تزال شائعة في المناطق الريفية في العديد من الولايات. ويراهن اللاعبون على من سيفوز في المعركة بين طائرين.