البريطانيات يحصلن على إجازة أمومة طويلة مدفوعة الأجر

أصبح الآن بإمكان الوزيرات والموظفات في الحكومة البريطانية، الاستمتاع بإجازة أمومة لرعاية أطفالهن بعد تعديل القانون.

وأكد مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث الثانية أعطت موافقتها على مشروع قانون الإجازات الوزارية وبدلات الأمومة الأخرى ليصبح قانوناً رسمياً.

ينطبق القانون الجديد أيضاً على كل النساء اللواتي يشغلن مناصب حكومية، ويسمح لهن بالحصول على إجازة أمومة كاملة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر.

قبل التشريع، كان على العاملات في الحكومة البريطانية إما الاستقالة من مناصبهن، أو في حالة مرضهن، أخذ إجازة للتعافي من الولادة.

جاء هذا التغيير المرتقب بسبب سويلا برافرمان، كبيرة المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية، التي توقفت عن أداء مهامها الشهر الماضي لتذهب في إجازة أمومة.

واستبدلت الموظفة السامية مؤقتًا بالنائب مايكل إليس.

وأضاف بيان صادر عن مطتب جونسون، أن «رئيس الوزراء يقدم للمدعية العامة أطيب تمنياته لإجازة الأمومة، ويتطلع إلى الترحيب بعودتها في الخريف».

وفي لقاء مع الصحفيين في فبراير، قال متحدث باسم بوريس جونسون، إن التغيير في القانون يرجع إلى أن القواعد السابقة «عفا عليها الزمن» و«ببساطة غير مقبولة في العصر الحديث».