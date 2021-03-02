دراما رمضان 2021.. عودة للنجوم العرب

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، حضوراً كبيراً للعديد من الفنانات والفنانين العرب، ومنهم من يعود إلى التمثيل بعد غياب، ويأتي في المقدمة جمال سليمان، الذي يعود بعد غياب 5 أعوام منذ شارك في «أفراح القبة» عام 2016. وتأتي عودته من خلال مسلسل «الطاووس».

وقال سليمان لـ «الاتحاد»: أحداث المسلسل تدور في إطار التشويق والإثارة، وأجسد شخصية محامٍ يعيش في الإسكندرية، ويدخل في صراعات عدة مع من حوله. وأشار إلى أن العمل يلقي الضوء على قضايا هادفة وقيم إنسانية نبيلة.

أما هند صبري الغائبة عن موسم رمضان منذ عام 2017، فتعود من خلال «هجمة مرتدة» مع أحمد عز وهشام سليم.

وبحسب المؤلف باهر دويدار، يدور العمل حول قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، لشاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات معادية، لكنه ينجح في التواصل مع المخابرات المصرية، ويتم تدريبه على أعلى مستوى، ثم يخوض عملية خداع كبيرة.

«الملك أحمس»

وتعود صبا مبارك من خلال مواجهة مع «الملك أحمس»، بطولة عمرو يوسف الذي قدمت معه آخر مسلسلاتها «طايع» في عام 2018. وقالت: إن مسلسلها الجديد يتناول قصة حياة «أحمس» وتحرير مصر وطرد «الهكسوس»، وأبدت مبارك سعادتها بالمشاركة في المسلسل الذي يُعد أول عمل فرعوني حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي، وكشفت عن أنها تجسد شخصية «الملكة نفرتاري» حبيبة «أحمس».

وبعدما شارك إياد نصار في شهر رمضان الماضي في مسلسلي «ليالينا 80»، و«النهاية»، يشارك هذه السنة في الجزء الثاني من «الاختيار» مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويجسد شخصية الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، الذي استشهد يوم 18 نوفمبر 2013، وكان المسؤول عن قضية التخابر المتهم فيها أعضاء من الجماعات الإرهابية.

«بين السما والأرض»

وتعود درة من خلال «بين السما والأرض»، بعد غياب 3 أعوام منذ شاركت في «نسر الصعيد» في العام 2018. وقالت إنها تجسد في المسلسل المأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، شخصية زوجة بطل الأحداث، وتواصل نور حضورها مع مسلسل «في ظل راجل» بعدما شاركت العام الماضي في «البرنس»، وتجسد شخصية طبيبة تعمل في أحد المستشفيات، وتواجه مشاكل كثيرة على صعيدي العمل والمنزل.

وتعود نسرين طافش بعد غياب منذ مشاركتها في «ألف ليلة وليلة» في عام 2015، من خلال «المداح». وقالت إنها تجسد شخصية زوجة تقف إلى جانب زوجها في أزماته ومشاكله الكثيرة التي يتعرض لها.

ويشهد مسلسل «حرب أهلية» عودة باسل خياط إلى دراما رمضان بعد غياب 3 أعوام، ويجسد شخصية طبيب أمراض نفسية، ويشهد المسلسل نفسه مشاركة أولى لسينتيا خليفة، وتجسد فيه شخصية «ضرة» يسرا التي تنقلب حياتها مع زوجها رأساً على عقب، وتشارك سينتيا أيضاً في «عش الدبابير» مع عمرو سعد.

«رهبة»

ويشهد مسلسل «موسى» عودة منذر رياحنة بعد غياب منذ عام 2018، وأيضاً نجيب بلحسن الذي شارك في «القيصر» في عام 2016. أما عبدالحكيم قطيفان، فيشارك في مسلسل «رهبة» مع فتحي عبدالوهاب.

ويشارك باسل الزارو في مسلسل «الملك أحمس»، فيما يشارك شمم الحسن، وقيس الشيخ نجيب في مسلسل «هجمة مرتدة».

وتواصل عائشة بن أحمد حضورها من خلال «تقاطع طرق»، وهو ما يتكرر مع مي سليم التي تشارك في «لحم عزال». ويشارك تميم عبده مع يحيى الفخراني في «نجيب زاهي زركش».