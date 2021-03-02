توقعات خيالية.. تهدد العلاقة الزوجية

عزة يوسف (أبوظبي)

يبني الكثيرون في خيالاتهم تصورات قد تكون بعيدة عن الواقع فيما ينتظرونه من شركاء حياتهم، عند تعرضهم لمواقف أو مشاكل، وربما يبالغون في ردود فعلهم بعيداً عن الواقع، وذكر موقع «Times of India»، أن هناك بعض التوقعات غير الواقعية التي لها أضرار هائلة على الزوجين، وقد تؤدي إلى انهيار العلاقة، ومنها:

الشخص المثالي

يبحث البعض عن الشريك المثالي المحفورة صورته في أذهانهم، إلا أن ذلك يعتبر مضيعة للوقت، حيث إنه حتى أفضل الأشخاص قد لا يتمتعون بالصفات التي تتوقعها منهم، وتجد أن هذه الصورة الذهنية تنهار ولا تعني شيئاً، وأن الحب والاحترام والتفاهم هي أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها شريكك.

مقارنة مع الآخرين

قد تبدو الصور التي ينشرها الأزواج الآخرون والعطلات التي يذهبون إليها براقة ومثيرة للغيرة، لكنها ليست واقعية كما تبدو، ولا أحد يعرف ما يدور خلف الأبواب المغلقة، لذلك فإن مقارنة حياة الآخرين بحياتك ومقارنة شريكك بالأزواج الآخرين سيؤدي إلى كثيرٍ من المشكلات والخلافات التي تعكر صفو علاقتكما.

حل مشاكلك

على الرغم من أن علاقتك بشريك حياتك يجب أن تجعلك تنسى كل مشاكلك ومخاوفك، فإن التوقع بأن يحل زوجك جميع مشاكلك بطريقة سحرية غير واقعي، حيث إن مشاكلك هي مسؤوليتك وحدك، وقد يمنحك من حولك الدعم العاطفي أو مساعدتك بقدر ما يمكنهم، ولكن عليك أن تحل مشاكلك بنفسك.

تضحيات

لا تخلو العلاقات الجدية من القيام ببعض التضحيات، غير أنها لا يجب أن تكون من طرف واحد ولا يجب أن تكون دائمة، ويجب أن يسعى الجانبان إلى التوصل لحلول وتسويات ترضي جميع الأطراف بشكل متوازن، دون أن تتوقع أن يضحي شريكك طوال الوقت.

أحلام وأوهام

تأخذك الأفلام إلى أرض بعيدة مليئة بالأحلام والأوهام، لكن العلاقة الحقيقية تختلف كثيراً على أرض الواقع، لذلك فإن مقارنة زوجين في فيلمك الرومانسي المفضل بعلاقتك بزوجك يمكن أن يقودها إلى الانهيار، لذا يجب التصرف بواقعية والتخلي عن التوقعات الخيالية غير الممكنة.