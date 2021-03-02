عمرو ياسين: «اللي ملوش كبير» قصة جديدة

سعيد ياسين (القاهرة)

أكد عمرو محمود ياسين لـ«الاتحاد»، أنه يقدم في «اللي ملوش كبير» قصة جديدة تماماً من حيث الشكل والمضمون عن مسلسله «ونحب تاني ليه»، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي، ويحتوي أيضاً على العديد من مشاهد التشويق والإثارة والكوميديا، وأشار إلى أن رغبته في عدم تكرار مواضيع أعماله، وهو ما لمسه الجميع في مسلسلاته السابقة، توافقت مع رغبة ياسمين عبد العزيز بطلة المسلسل في تقديم عمل جديد ومختلف، وأنه اعتبر نفسه في تحدٍّ كبير منذ بدأ كتابة العمل، وتمنى تحقيق نجاح أفضل من النجاح الذي حققه مع ياسمين في «ونحب تاني ليه».

وكشف عمرو عن أنه لمس احترافية عالية واهتماماً كبيراً وتركيزاً عالياً من كل من ياسمين والعوضي في أول تعاون فني بينهما بعد الزواج، وأن فريق العمل مستمتع ومتأثر إيجاباً بزواج بطليه.

وتواصل ياسمين عبدالعزيز تصوير مسلسلها «اللي ملوش كبير» المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك بعدما اندلعت إشاعة مؤخراً عن إصابتها بـ «كورونا». وتجسد ياسمين في أحداث «اللي ملوش كبير» شخصية فتاة فقيرة تدعى «غزل» تعيش في حي شعبي، ويجبرها والدها على الزواج من رجل ثري لا تحبه، وبعد الزواج يعاملها بقسوة لا تتحملها، ويشاركها البطولة أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وأحمد عبدالغني، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري اللذين يتعاونان معها للعام الثاني على التوالي بعد «ونحب تاني ليه».