ملابسك القديمة.. أحدث موضة

القاهرة (الاتحاد)

لن تكلفك أحدث صيحات موضة العام 2021 الكثير من المال، فما زالت عناصر الأزياء الأساسية مثل أحزمة الخصر والسترات من دون أكمام تحتفظ برونقها.. وحسب موقع «Instyle»، فإن المعنيين بصناعة الموضة والأزياء يتجاهلون أي قطع كثيرة التفاصيل أو مُبالَغ فيها، ويميلون إلى البساطة مع التنسيق بين القطع التي لديكِ من العام الماضي.

الأحزمة

في الطريقة القديمة، غالباً ما كنا نرى الأحزمة قطعة أكسسوار عملية فقط، فهي تمنع السراويل الفضفاضة من السقوط.

وعلى طريقة 2021، جرّبي استخدام هذه القطعة الإضافية البسيطة فوق فستان أو سترة واسعة أو كنزة صوفية، وهي حيلة قديمة تعود إلينا من العقد الأول من القرن الحالي.

الأبيض والأسود

في الطريقة القديمة، هو مزيج كلاسيكي أفضل أشكاله بلوزة بيضاء بأزرار مع سروال أسود.

وفي الجديدة: يمكنك إضافة وشاح أو حزام أو أكسسوارات مختلفة مثل أقراط متدلية أو سلسلة طويلة، وجربي تنسيق الأبيض والأسود على شكل طبقات، ووفقي سترتك العلوية البيضاء المفضلة تحت فستان قصير أسود، حيث إنه مزيج لونين لا يعفو عليه الزمن.

الأطقم متطابقة اللون

كانت سائدة على شكل بيجامات وملابس يتم ارتداؤها داخل المنزل فقط.

وعلى طريقة 2021: ما زال بإمكانكِ ارتداؤها في المنزل، ولكن مع التمعن قليلاً ستجدين أن الكثير منها يصلح أيضاً في الخروجات الاجتماعية، ويُفضل تنسيق هذه الإطلالات مع زوج من الأحذية المناسبة أو ارتداء سترة مفتوحة فوقها.

الأكمام الضخمة

انتشرت كثيراً خلال الأعوام الماضية، مع التركيز على وضع أقراط كبيرة وارتداء قطع إضافية معها.

طريقة 2021: يمكنك ارتداء الملابس ذات الأكمام المنتفخة وحدها، فالفستان الضخم يجعل الإطلالة مثالية وفريدة، وحتى السترات العلوية ذات الأكمام الواسعة تضفي أناقة على الملابس الجينز والسترات الصوفية.

الفساتين الطويلة

كانت الفساتين الطويلة دائماً إحدى القطع البسيطة والجميلة التي نمتلكها، فهو مناسب لليلة صيفية أو حتى في زفاف مع تنسيقه مع المجوهرات وحذاء بكعب عالٍ.

الآن، جربي ارتداء هذه الفساتين على شكل طبقات مثل ارتدائه فوق سروال جينز أو بلوزة ذات ياقة دائرية ورقبة عالية.

السراويل الواسعة

في الماضي، انجذبنا نحو السراويل الفضفاضة التي تشعرنا بالراحة والمرونة في حركة الساقين.وفي الصيحة الجديدة، يمكن تنسيقها مع سترة علوية قصيرة أو ضيقة، كما أنكِ لستِ بحاجة إلى الالتزام بنمط أو قماش واحد، فهناك الجينز ذو الأرجل الواسعة، أو سراويل اليوجا، وجميعها من الصيحات الحديثة.