دب قطبي يهاجم رجلاً

هاجم دب قطبي رجلاً في النرويج، اليوم الثلاثاء، ما أدى لإصابته بجروح نقل إثرها إلى مستشفى.

وتعرض الرجل للهجوم في أرخبيل "سفالبارد" قبالة شمالي النرويج.

ونقل الرجل المصاب في مروحية إلى المستوطنة الرئيسية في أرخبيل القطب الشمالي "لونجييربين". وجاء، في بيان من مكتب حاكم الأرخبيل، أن إصابة الرجل لم تكن خطيرة.

وقال المكتب إن الرجل كان برفقة رجل آخر وقت الهجوم في خليج "موهنبوكتا" على الجانب الشرقي من جزيرة "سبيتسبيرجين"، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.

كان الرجلان يتفحصان حالة الجليد في الخليج لصالح شركة محلية وقت تعرضهما للهجوم.

وتصدر سلطات في "سفالبارد" بانتظام تحذيرات بشأن الأخطار التي تشكلها الدببة القطبية.

وهذا هو أول هجوم لدب قطبي منذ أغسطس الماضي عندما قتل سائح هولندي في خيمته في موقع تخييم بالقرب من لونجييربين.