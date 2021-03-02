بالفيديو.. عامل توصيل يلتقط طفلة سقطت من الطابق 12

أبوظبي (الاتحاد) - أنقذ عامل توصيل حياة طفلة سقطت من الطابق الثاني عشر من مبنى في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن وسائل إعلام محلية، أن عامل التوصيل نجوين نجوك مانه (31 عاماً) كان يجلس في سيارة ينتظر توصيل بعض الأغراض إلى زبون عندما شاهد الطفلة، البالغة من العمر سنتين، وهي تتدلى من شرفة شقة في طابق علوي.

على الفور، توجه مانه لالتقاط الطفلة التي سقطت من ارتفاع 164 قدماً.

وبينما كانت الطفلة تتدلى من الشرفة، يسمع صوت امرأة تصرخ مستغيثة.

وقال مانه: «كنت أجلس في السيارة منتظراً تسليم بعض المشتريات لأحد العملاء عندما سمعت طفلاً يبكي، اعتقدت أن والديه وبخاه».

وأضاف: «بعد فترة قصيرة، سمعت أحداً يصرخ طالباً المساعدة، أخرجت رأسي من السيارة ونظرت حولي ورأيت الفتاة تتدلى من الشرفة».

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد عانت الطفلة من كسور في ساقيها وذراعيها، لكنها لا تزال على قيد الحياة بفضل تدخل نجوين نجوك مانه.