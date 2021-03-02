«إنستغرام» يعلن عن مفاجأة جديدة!

تعتزم شبكة «إنستغرام» أن تلتحق بموجة المحادثات الحية التي تزداد شعبيتها على المنصات الاجتماعية، حاذية بذلك حذو شركتها الأم «فيسبوك» وتطبيقات التواصل الصاعدة كشبكة «كلوب هاوس».

وأطلقت «إنستغرام» الاثنين «الغرف الحية» التي تتيح للمستخدم تصوير نفسه والبث الحيّ للمحادثات مع آخرين، بحدّ أقصى هو أربعة أشخاص.

وأوضحت «إنستغرام»، في بيان، أنها تأمل من ذلك في «فتح الباب لمزيد من الفرص الإبداعية، كإنشاء برنامج حواري، وعزف الموسيقى، وتنفيذ أعمال مع فنانين آخرين، وتنظيم جلسات أسئلة وأجوبة أكثر حيوية أو تمكين المستخدم من إعطاء دروس خصوصية لمتابعيه».

وعلى غرار تطبيق «زوم» للمؤتمرات المرئية، استحدثت منصات أخرى خيارات مماثلة أو وسعت تلك الموجودة لديها أصلاً لإتاحة عقد اجتماعات تضم بعض المستخدمين أو العشرات منهم، سواء أكانت مغلقة أو مفتوحة للجمهور.

وتخطط «إنستغرام» كذلك لإضافة أدوات صوتية وخيارات تحكم لتحسين إدارة المحادثات.



