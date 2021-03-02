أسوان المصرية تفوز بجائزة "قوانغتشو" الدولية

أعلن مسؤول مصري فوز مدينة أسوان جنوبي البلاد بجائزة "قوانغتشو" الدولية للابتكار الحضري، وهي الجائزة التي فازت بها 30 مدينة حول العالم، وذلك من بين 273 مدينة تنافست على نيل للجائزة.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان " 1200 كم جنوب القاهرة"، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن حفل تكريم مدينة أسوان وبقية المدن الـ 30 الفائزة بالجائزة، سيقام بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، دون أن يحدد موعداً لذلك، لافتاً إلى أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة ضمن 273 مدينة من 60 دولة.

ووفق البيان، انطلقت جائزة قوانغتشو في عام 2015 وهي ترتكز على الأساليب المبتكرة التي اتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الازدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين .