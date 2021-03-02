في مشروع غير مسبوق.. برتقال يولد الكهرباء!

أطلقت شركة «إيماسيسا» الإسبانية مشروعاً لتوليد الكهرباء باستخدام البرتقال في مدينة إشبيلية.

وقال المتحدث باسم الشركة بينينو لوبيز: «يوجد نحو 50 ألف شجرة من هذا البرتقال المر، والذي لا يؤكل، لذا قررنا استخدامه لأغراض أخرى»، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية.

وأضاف لوبيز: «يتم عصر البرتقال لينتج عنه 50% عصيراً، و50% مخلفات (قشر ولب). ومن السكر الموجود في العصير، يُنتج غاز يحتوي على نسبة عالية من الميثان، يستخدم لإنتاج الطاقة».

وأوضح أن 50 طناً من البرتقال تسمح بإنتاج طاقة تكفي لنحو مائة مبنى سكني يومياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود خطط في المستقبل القريب لتزويدها في المنازل. وأشار إلى أن «طاقة البرتقال» التي يتم الحصول عليها من العصير سيتم استخدامها لمعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام القشر واللب لإنتاج السماد للزراعة.