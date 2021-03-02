خطوات سهلة تساعدك على اختيار أحلامك

قالت الخبيرة في مجال الأحلام، تيريزا تشيانغ، أنه من الممكن للإنسان أن يختار نوعية الأحلام التي يريد أن يراها، وأن ينعم بنوم هادئ، إذا حرص على تطبيق خطوات معينة في حياته اليومية، بحسب سكاي نيوز.

وتشمل تلك الخطوات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية:

روائح للاسترخاء

وللحصول على أحلام هنيئة، لا بد من الاسترخاء قبل النوم، لذا ينصح الخبراء برش روائح طيبة تساعد على ذلك، خصوصا رائحة الخزامى أو بتلة الورد.

فيتامين "ب 6"

أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين "ب 6" قبل النوم، يختبرون أحلاما أوضح وتكون قدرتهم على تذكر أحلامهم عند الاستيقاظ أكثر قوة. لكن يجب مراجعة الطبيب قبل تناول هذه المكملات.

ويمكن الحصول على فيتامين "ب 6" بشكل طبيعي من خلال أغذية معينة، مثل الحبوب الكاملة والموز والأفوكادو والسبانخ والبطاطس والحليب والبيض والكبد والسمك.

جاذبية القمر

يحث الباحثون على القيام بتمارين التأمل التي تركز على القمر، لما له من تأثير على طاقات الإنسان، ويلفتون إلى أنه "يشجع النفس الداخلية على التحدث إليك خلال نومك" لتصل على أحلام "أكثر صدقا.

وإذا كان بإمكان المرء رؤية القمر من خلال النافذة ليلا، فعليه أن يركز عليه لمدة لا تزيد على 10 دقائق من خلال التأمل، وفي حال لم تكن رويته ممكنة، فيمكن التركيز على صورة للقمر، مع ضرورة أن تكون البيئة هادئة وتبعث على الاسترخاء في مكان نومك.