جراح عربي بين فريق يعالج الأمير فيليب!

أكد قصر باكينغهام في بيان أن الأمير فيليب (99 عاماً) نُقل من مستشفى الملك إدوارد السابع إلى مستشفى القديس برثولماوس لإخضاعه لفحوص ومراقبة بسبب مشكلات مشخصة سابقاً في القلب.

ويضم مستشفى القديس برثولماوس الذي نقل إليه فيليب أشهر مركز لأمراض القلب بالعالم.

وقال تقرير نشره موقع «العربية نت» إن «من بين المشرفين على علاج الأمير فيليب الجراح الأردني سامر ناشف».

والدكتور سامر ناشف المولود في الأردن عاش معظم طفولته وبعض سنوات المراهقة في لبنان ومنه سافر بعمر 17 إلى إنجلترا للدراسة.

وناشف شهير في بريطانيا وهو مؤلف كتاب The Angina Monologues عن الذبحة الصدرية، ووصف المستشفى الذي كان فيه الأمير فيليب بمهم وجيد «إلا أنه عام، ولا توجد فيه وحدة خاصة بأمراض القلب» بعكس المستشفى الذي يعمل فيه «حيث المتخصصون بأمراض القلب متاحون في جميع الأوقات».

وتابع ناشف أن العدوى التي يعاني منها الأمير «ليست مجرد عدوى صغيرة، لذلك احتاج إلى طلب العلاج في المستشفى، وربما يسبب ذلك بعض الضغط على القلب، إلا أننا لا نعلم تماما ما يعاني منه (..) وهذا لا يعني بالضرورة وجود مشكلة خطيرة، فهناك من أعمارهم 40 أو 50 ولديهم قلوب ربما تكون أسوأ بكثير» مضيفا أن مستوى المراقبة في المستشفى الذي يعمل فيه «أفضل وسيتمكن المتخصصون من التدخل بشكل أسرع».



