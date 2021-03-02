لأول مرة.. تفاصيل جديدة عن «آيفون 13»

كشف خبير في أسواق التكنولوجيا تفاصيل جديدة عن هاتف آيفون 13 الذي سيصدر في النصف الثاني من هذا العام الحالي.

وقال الخبير مينج تشي كو إن شركة «آبل» تستعد لإصدار أربعة أجهزة هاتف «آيفون» جديدة وستكون مشابهة للتشكيلة الحالية من طرازات «آيفون 12»، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وأضاف كو "يمكن أن تشتمل أجهزة (آيفون 2021) على حافة علوية (المنطقة المخصصة للكاميرا الأمامية) أصغر، مما يزيد من مساحة شاشة الهاتف القابلة للاستخدام".

وأوضح "ستتميز الطرازات الجديدة ببطاريات أكبر بفضل التصميم الداخلي الجديد الموفر للمساحة، وأجهزة (مودم) محسنة تدعم خدمة 5G، وكاميرات أفضل، وفق المذكرة".

ويتوقع مينج تشي كو أن تكون أجهزة «آيفون» الجديدة بنفس حجم الهواتف الحالية؛ أي جهاز «Mini» بشاشة 5.4 بوصة، ونموذجان بشاشات 6.1 بوصة، ونموذج «Max» بشاشة 6.7 بوصة.

وأشار كو إلى أن "طرازات آبل هذا العام أقرب إلى ما كان يُطلق عليها سابقا نماذج (S)، وذلك من خلال إجراء تغييرات داخلية كبيرة على تشكيلتها الحالية".

وكشف كو أن أجهزة «آيفون 2021» ستكون أثقل قليلاً من الجيل السابق، لكنها تعادل إصدارات «Pro» الحالية من «آبل»، من حيث تضمين مستشعرات الليزر المتقدمة داخل الكاميرا. وستضم شاشة يمكن تحديثها بسرعة مضاعفة، ما سيقدم للمستخدم تجربة أكثر سلاسة.

وتابع كو إلى أن «آبل» تعمل على إنتاج هواتف قابلة للطي، على غرار منتجات شركات أخرى مثل «سامسونغ» و«هواوي»، على أن تطلقها عام 2023، إذ لا تزال تواجه مشاكل تقنية في إنتاجها بكميات كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد غيرت أسلوب عملاق التكنولوجيا الأميركية في تقديم منتجاتها خلال العام الماضي ولأول مرة منذ 8 سنوات، من تقديم جيل جديد من هاتف «آيفون»، ولكن يـتوقع أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الحالي.



