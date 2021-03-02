صاعقة رعدية تقتل شخصين وتصيب آخرين في قلعة السراغنة

لقي شخصان حتفهما في المغرب إثر إصابتهما بصاعقة رعدية. وذكر موقع "هسبريس" الإخباري أن الصاعقة الرعدية التي ضربت إقليم قلعة السراغنة 80/ كيلومترا شمال مراكش، خلفت إصابة ثلاثة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف العلوية من أجسادهم.

وتوفي الشخصان اللذان تتراوح أعمارهما ما بين 12 و15 عاما، إثر تعرضهما لحروق شديدة بسبب الصاعقة الرعدية القوية خلال لعب مباراة كرة القدم، وتسببت الصاعقة في وفاتهما على الفور.