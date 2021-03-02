ترقب عالمي لظاهرة فلكية بشأن المريخ غداً!

يقترن كوكب المريخ مع الحشد النجمي بلاييدس Pleiades أو الثريا (الأخوات السبع)، الموجود في برج الثور غداً الأربعاء وهي ظاهرة فلكية نادرة.

وهذه الظاهرة لن تعود إلا في 4 فبراير عام 2038 عندما يقترب كوكب المريخ من عنقود نجوم الثريا عندما يفصل بينهما 2.6 درجة، وهو الاقتران الأقرب للجرمين السماويين منذ 30 عاماً.

وقال أشرف تادرس الرئيس السابق لقسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية "يمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة لسكان نصف الكرة الشمالي، عند دخول الليل في السابعة مساء تقريباً وحتى غروب هذين الجرمين السماويين في الحادية عشرة والنصف مساء، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وأضاف "يمكن رؤية هذا المشهد في الأيام من 2 حتى 6 مارس، لكن الاقتران الحقيقي سيكون يوم 3 مارس، إذ سيكون المريخ أقرب ما يمكن للثريا أو دعنا نقول أن الزاوية بينهما أقل ما يمكن 2.6 درجة".

وأوضح تادرس أن "الثريا أو الشقيقات السبع هو عنقود أو حشد نجمي مفتوح يقع في كوكبة الثور، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية الموجودة في السماء والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة".

ووصف تادرس ظاهرة الاقتران باقتراب جرمين سماويين من بعضهما البعض ظاهريا عند النظر إليهما من الأرض، أي عندما تكون المسافة الزاوية بينهما أقل ما يمكن، أما الحقيقة فبينهما مسافة خطية كبيرة جدا، تقدر بمئات السنين الضوئية أو بآلاف الملايين من الكيلومترات.

ويردف: "عند الاقتران الزاوي نرى كوكب المريخ ومن خلفه الثريا وكأنهما يلتقيان في السماء، وهناك عشرات الاقترانات التي تحدث في العام بين القمر والكواكب والنجوم والحشود النجمية إلى آخره، فاقتراب أي منهم من الآخر ظاهريا يسمى اقتران".

ويمكن رصد وتصوير الاقترانات عن طريق التلسكوبات والكاميرات الخاصة لحساب بعض البارامترات التي تفيد في بعض الدراسات الفلكية، كما يحب هواة الفلك والمهتمين برصد السماء متابعة مثل هذه الاقترانات لمشاهدتها بالعين المجردة أو رصدها وتصويرها بالتلسكوبات أو النظارات المعظمة.



