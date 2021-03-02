شقيق عادل إمام يكشف حقيقة تدهور صحة «الزعيم»

أعرب المُنتج عصام إمام عن استيائه الشديد من تداول أخبار مغلوطة مُتعلقة بالحالة الصحية لشقيقه الفنان عادل إمام، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونفى عصام «ما تردد عن تعرض عادل إمام لوعكة صحية، وصعوبة في التنفس، نتيجة التدخين لسنوات طويلة»، مؤكداً أن «هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة»، بحسب موقع «العربية نت».

وأكد أن «عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقاً كما يردد البعض»، مضيفاً: «الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حالياً».

وناشد الجمهور بعدم تداول الشائعات التي تدور حول الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومراعاة شعور أسرته.

يشار إلى أن بعض المواقع الإخبارية كانت تحدثت خلال الساعات الماضية عن تدهور صحة عادل إمام، لافتة إلى أنه يواجه صعوبة في التنفس، ويلجأ أحياناً للتنفس الاصطناعي.



