القرم بعيوني.. مسابقة تعزز الوعي البيئي

أبوظبي (وام)

ينظم برنامج خليفة للتمكين «أقدر» مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان: «القرم بعيوني»، بالتعاون مع ناشيونال جيوغرافيك العربية، ضمن فعاليات «مغامرات أقدر» في جزيرة الجبيل السياحية.

وتستهدف المسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي بين 15 و30 سنة، من المواطنين والمقيمين في الإمارات، لتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع، في إطار جهود الدولة لتقليل تداعيات التغير المناخي، والمحافظة على الحياة الفطرية خلال الـ 50 عاماً القادمة.

وقال المقدم محمد إسماعيل الهرمودي المنسق العام لبرنامج خليفة: نستهدف تنمية قدرات ومواهب النشء والشباب وتعزيز العمل الجماعي، وترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على شجرة القرم التي تشكل رمزاً للطبيعة الإماراتية الخلابة.