أعلن سبب «تنحيه» هاري: «كنت أخشى أن يعيد التاريخ نفسه»

لوس أنجلوس (رويترز)

علق الأمير البريطاني هاري على تنحيه عن واجباته الملكية، في لقاء مع مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية أوبرا وينفري، وقال: كنت قلقاً من أن يُعيد التاريخ نفسه.

وأضاف: «أخشى ما كنت أخشاه أن يعيد التاريخ نفسه»، في إشارة إلى أمه الأميرة ديانا التي طاردتها الصحافة طويلاً، وتوفيت عن عمر 36 عاماً في حادث سيارة، بعد طلاقها من الأمير تشارلز.. وقال هاري لأوبرا: «أنا مرتاح وسعيد لأنني أتحدث معك وبجانبي زوجتي.. لأنني لا يمكنني تخيل كيف كان الحال بالنسبة لها (ديانا)، وهي تمر بهذا الوضع طوال تلك السنين.