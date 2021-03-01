طبيب يشارك في محاكمة أثناء عملية جراحية

أبوظبي (الاتحاد) - أثار طبيب أميركي الغضب بعد أن شارك في جلسة محكمة عبر تطبيق للتراسل الفوري بالفيديو، مباشرة أثناء قيامه بعملية جراحية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة أن كاتب المحكمة العليا في مدينة «سكرامنتو»، كبرى مدن ولاية كاليفورنيا الأميركية، دعا الطبيب سكوت جرين عبر تطبيق للفيديو للرد على مخالفة مرور، حيث تتم المحاكمات عبر الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبينما كان الطبيب في غرفة العمليات يمارس عملية جراحية، فتح التطبيق ورد على كاتب المحكمة.

انتبه كاتب المحكمة إلى أن الطبيب يرتدي ملابس غرفة العمليات الجراحية، فسأله «هل أنت جاهز للحديث؟.. يبدو أنك في غرفة العمليات الآن». فما كان من الجراح إلا أن رد: «نعم سيدي.. أنا في غرفة العمليات الآن. وأنا جاهز للمحاكمة. يمكنك الاستمرار».

إلا أن المفوض الرئيسي للمحكمة غاري لينك تدخل قائلا "ما لم أكن مخطئا أرى أن المدعى عليه موجود في غرفة العمليات ويبدو أنه يشارك في تقديم الخدمات لمريض. هل هذا صحيح، سيد جرين؟".

أكد الدكتور جرين أن الأمر كذلك تماما.

فرد المفوض الرئيسي "لا أشعر بالراحة من أجل رفاهية المريض".

أوضح الدكتور جرين أن هناك جراحا آخر في الغرفة يمكنه إجراء الجراحة. إلا أن المفوض أصر على تأجيل الجلسة، التي كانت تُبث على الهواء مباشرة، قائلا: "لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أن هذا مناسب"، مضيفا أنه سيعيد تحديد موعد المحاكمة في وقت لن يكون فيه الدكتور جرين يعمل.

وقد خضع الجراح جرين، لتحقيق أخلاقي بعد الحادثة.