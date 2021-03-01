قرية عُمانية تستقطب الأجانب بـ«فنادق طينية»

مسقط (أ ف ب)

نجح سكان قرية مسفاة العبريين العمانية في جعلها مقصداً سياحياً، إثر تحويل المنازل القديمة والتقليدية المصنوعة من الطين إلى فنادق صغيرة، استقطبت آلاف الزوار إلى منطقة تشتهر بمسارات المشي الجبلي، والقصص الأسطورية.

وقبل ست سنوات، فتحت القرية التي يبلغ عدد سكانها 800 نسمة، حاراتها الضيقة للأجانب والسكان المحليين الباحثين عن المغامرة في الصحارى والزوايا الخضراء في السلطنة.

وحول السكان المنازل ذات الجدران البنية المصنوعة من الطين والطوب، إلى نزل بسيطة وأنيقة مفروشة بالخشب والمنسوجات التقليدية، وحققت الفكرة نجاحاً كبيراً، ووفرت فرص عمل إضافية للشباب.