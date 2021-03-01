جين فوندا تحلّق بجائزة جولدن جلوب

لوس أنجلوس (رويترز)

حصلت الممثلة والناشطة الأميركية جين فوندا على جائزة، عن مجمل أعمالها في حفل جوائز جولدن جلوب، لتتوج مسيرة مهنية في السينما والتلفزيون، وفي الدفاع عن القضايا الاجتماعية على مدار 60 عاماً تقريباً.

وأطلقت فوندا «83 عاماً» دعوة للتنوع خلال تسلمها الجائزة، قائلة إن سرد القصص مسألة جوهرية لتحقيق التفاهم المتبادل بين البشر.

وفازت المخرجة الصينية كلوي زهاو بجائزة أفضل مخرجة عن فيلم «نومانلاند»، لتصبح ثاني سيدة تحصل على هذه الجائزة منذ عام 1984، عندما فازت الممثلة والمخرجة بارابرا سترايسند بالجائزة عن فيلم «ينتل».