تعرف على أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام 2021

أعلن أولاف نجولستاد، أمين لجنة نوبل للسلام، اليوم الاثنين، أن عدد الترشيحات التي تم تسلمها للجائزة لعام 2021، بلغ 329.

وقال نجولستاد، إن‭ ‬هذا «ثالث أعلى عدد على الإطلاق»، فيما بلغ الرقم القياسي 376 مرشحاً في عام 2016.

وتوزع العدد هذا العام بين حوالي 234 من المرشحين الأفراد و95 منظمة.

وأضاف نجولستاد «هذا (العدد) يعكس الاهتمام الدولي الكبير بجائزة نوبل للسلام، وربما يعكس أيضاً وجود عددٍ من النزاعات والحروب وقضايا حقوق الإنسان التي لم يتم حلها في جميع أنحاء العالم».

ولا تعلق لجنة نوبل النرويجية على أسماء المرشحين، لكن بإمكان من يقومون بعمليات الترشيح، الذين تتراوح تصنيفاتهم من أعضاء برلمانيين في أنحاء العالم إلى فائزين سابقين بالجائزة، الكشف عن اختياراتهم.

وبين المرشحين هذه السنة منظمة الصحة العالمية نظراً لدورها في تنسيق التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والمراهقة السويدية جريتا ثونبرج، الناشطة في مجال البيئة ومحاربة التغير المناخي، حسبما أظهر مسح أجرته «رويترز» للنواب النرويجيين الذين فازت ترشيحاتهم في السنوات الأخيرة.

ومن بين الأسماء المطروحة أيضا برنامج «كوفاكس» لتأمين الحصول العادل على اللقاحات للبلدان الفقيرة، والمعارضات الثلاث في روسيا البيضاء سفياتلانا تسيخانوسكايا وماريا كوليسنيكوفا وفيرونيكا تسيبكالو.

كما تم ترشيح منظمة «مراسلون بلا حدود» و«لجنة حماية الصحفيين».

وعلى ​​القائمة أيضاً الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ونائب كوشنر في البيت الأبيض آفي بيركوفيتش.

ورُشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون النرويجية العامة (إن آر كيه).

كما تم ترشيح حركة "حياة السود مهمة" وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحركة الكشافة من قبل النواب النرويجيين.

وقال نجولستاد، إن اللجنة، المكونة من خمسة أعضاء، عقدت اجتماعها الأول يوم الجمعة. وستجتمع مرة واحدة تقريباً في الشهر لإجراء مناقشات حول المرشحين قبل إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام 2021 في أكتوبر المقبل.

وقد منحت الجائزة لأول مرة في عام 1901، من قبل رجل الصناعة السويدي مخترع الديناميت، ألفريد نوبل.

كما تمنح الجوائز في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد. وباستثناء الاقتصاد، فإن جميع الجوائز تمنحها مؤسسة نوبل.

وحصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام للعام 2020 "لجهوده الرامية إلى منع استخدام التجويع كأداة في الحروب والصراعات"

وقلصت مراسم توزيع الجوائز في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.