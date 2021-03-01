إيمان العاصي.. مطربة مع «فارس»

سعيد ياسين (القاهرة)

تركز الفنانة إيمان العاصي نشاطها الفني حالياً على السينما، وقالت لـ «الاتحاد»: إنها انضمت مؤخراً لأسرة فيلم «فارس»، الذي يصور حالياً ويشاركها بطولته أحمد زاهر، وحسين فهمي، ومي سليم، وأحمد صفوت، وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وأشارت إلى أنها تجسد في أحداثه التي تدور في إطار درامي مشوق، شخصية مطربة تدعى «وعد» ترتبط بعلاقة حب مع بطل الأحداث، ولكن تحول المشاكل والأزمات دون تتويج العلاقة بالزواج.

وأوضحت أنها انتهت خلال الفترة الماضية من فيلم «عمار» مع شريف سلامة، وهو فيلم رعب يتناول قصة أسرة سيئة الحظ، مكونة من والدين وأبنائهما الثلاثة، ينتقلون للإقامة في قصر جديد، ويكتشفون أنه مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه.

وأبدت سعادتها بردود الفعل الطيبة التي تلقتها حول دورها في مسلسل «الدايرة» مع أحمد صلاح حسني، وعرض مؤخراً، وجسدت فيه شخصية «هند» السيدة التي تنفصل عن زوجها، ثم تتزوج من طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب لدى المرضى، ثم تكتشف أن زوجها السابق يعالج لديه، ويطلب منه مساعدته في العودة إلى زوجته.

وأكدت العاصي أنها تغيب عن دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، منذ شاركت في مسلسل «لمس أكتاف» مع ياسر جلال عام 2019، ومن قبله «قانون عمر» مع حمادة هلال، و«الحساب يجمع» مع يسرا، و«الاكسلانس» مع أحمد عز، علماً أنه عرض لها في العامين الماضيين بعيداً عن رمضان مسلسلا «بخط الإيد» مع أحمد رزق، و«مملكة إبليس» بجزأيه الأول والثاني، مع غادة عادل ورانيا يوسف.