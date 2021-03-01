سوزان نجم الدين مع «تماسيح النيل»

القاهرة (الاتحاد)

استقرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بصفة دائمة في القاهرة لمواصلة نشاطها الفني، خلال هذه الفترة، والذي بدأ بمشاركتها في فيلم «تماسيح النيل»، تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.

وقالت لـ«الاتحاد»، إن العمل يُعد التجربة الثانية لها في السينما المصرية بعد فيلم «قط وفار» قبل ست سنوات، وتلعب في تماسيح النيل شخصية رومانسية كوميدية، وعبرت عن سعادتها بالدور. وأضافت نجم الدين، أنها لم تحسم قرارها حتى الآن في أي عمل درامي خلال الفترة المقبلة، بعد أن تلقت أكثر من عرض، وتقوم بدراستها، خاصة أنها تبحث عن الأدوار المختلفة والمتميزة.