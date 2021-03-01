نيللي كريم تعاني أزمة أسرية

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت النجمة نيللي كريم عن ملامح الشخصية التي تقدمها في مسلسلها الرمضاني «ضد الكسر»، وهي لفتاة تعيش بأحد الأحياء الشعبية في القاهرة، وتعمل مدونة على «الإنترنت».

وقالت لـ«الاتحاد»: إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم شخصية «البلوجر» على الشاشة، ومتزوجة من رجل متعدد العلاقات، وهو ما يتسبب في العديد من المشاكل الأسرية بينهما مع غيرتها عليه.

والمسلسل إخراج أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، ويشارك في بطولته سينتيا خليفة، لقاء الخميسي، تارا عماد.

وأضافت نيللي أنها بعد رمضان مباشرة ستستكمل تصوير فيلم «العميل صفر» مع أكرم حسني، وتقدم فيه دور راقصة ولديها كباريه، فكرة محمد سامي وأكرم حسني، ويشارك في بطولته لبلبة، بيومي فؤاد.