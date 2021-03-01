لأول مرة.. يسرا تتحدث عن أسرار علاقتها مع عادل إمام

أبوظبي (الاتحاد) - كشفت الفنانة والممثلة المصرية يسرا الكثير من أسرار علاقتها المهنية الطويلة مع الفنان عادل إمام.

وقالت يسرا، خلال استضافتها في برنامج «سهرانين»، مع الفنانين أمير كرارة، ومحمد الشرنوبي، إن «كواليس أعمال الزعيم ممتعة ومليئة بالضحك، الكل يكون سعيداً وهو شخص جميل، ودمه خفيف، وملتزم وعارف اسم كل واحد في فريق العمل».

الفنانة يسرا

وأضافت يسرا، التي شاركت في 17 فيلماً سينمائياً إلى جانب عادل إمام، إن «الزعيم» هو الذي اقترح عليها أدواراً في أفلام عدة إلى جانبه. ومن بينها فيلم «عمارة يعقوبيان». وأكدت النجمة المصرية، بخصوص الفيلم الأخير، «عرض علي المشاركة في الفيلم بخمس مشاهد. وقال لي: خليكي جدعة واعملي معانا خمس مشاهد فاعترضت»، فقال لي: «اقرئي الورق. ولما قرأته، وافقت وقابلت الشخصية الحقيقية وقلدتها في كل شيء».

وأوضحت الفنانة أنها راضية عن كل الأفلام التي ظهرت فيها إلى جانب النجم الكبير عادل إمام.

وأكدت أنها ألغت تصوير فيلم للمنتج ممدوح الليثي كانت قد تعاقدت بشأنه بمجرد أن اتصل بها عادل إمام وطلب منها الحضور إلى الاسكندرية لتصوير فيلمه «الإنسان يعيش مرة واحدة».