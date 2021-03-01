بيل جيتس يحل لغز عدم اقتنائه لآيفون!

كشف مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس سبب استمراره في تفضيل أجهزة أندرويد على أجهزة آيفون من آبل.

وقال الملياردير الأميركي: إن عمليات الدمج بين برامج أندرويد ومايكروسوفت تعني أن الأجهزة التي يستخدمها هي في الأساس أجهزة أندرويد، بحسب تقرير نشره موقع «العربية نت».

وأضاف جيتس: «أنا في الواقع أستخدم هاتف أندرويد لأنني أرغب في تتبع كل شيء، وغالباً ما أستخدم أجهزة آيفون، لكن الهاتف الذي أحمله هو أندرويد».

وتابع: «يثبت بعض مصنعي أندرويد برامج مايكروسوفت سابقاً بطريقة تسهل الأمر بالنسبة لي، وإنهم أكثر مرونة بشأن كيفية اتصال البرنامج بنظام التشغيل، وهذا ما اعتدت عليه، ويمتلك الكثير من أصدقائي آيفون».

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة آيفون تهيمن على 45% من سوق الولايات المتحدة، ويظل نظام أندرويد أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة استخداماً في العالم.