جين فوندا تحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعمالها

حصلت الممثلة والناشطة الأميركية جين فوندا على جائزة عن مجمل أعمالها في حفل جوائز جولدن جلوب ليل الأحد، لتتوج مسيرة مهنية في السينما والتلفزيون وفي الدفاع عن القضايا الاجتماعية على مدار 60 عاما تقريبا.

وأطلقت فوندا (83 عاما) دعوة للتنوع خلال تسلمها الجائزة، قائلة إن سرد القصص مسألة جوهرية لتحقيق التفاهم المتبادل بين البشر.

وقالت فوندا، التي تسلمت جائزتها وهي ترتدي بذلة بيضاء وقرطا طويلا براقا "هناك قصة نخشى رؤيتها وسماعها عن أنفسنا في صناعتنا، وهي قصة حول ما هي الأصوات التي نحترمها وما هي الأصوات التي لا نكترث لها".

ظهرت فوندا لأول مرة عام 1960 في برودواي وعلى الشاشة الفضية وأصبحت واحدة من أكبر نجوم السينما في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بأفلام مثل (باربيرلا) و(كلوت) و(من 9 إلى 5).

وفازت ابنة الممثل الراحل هنري فوندا وشقيقة الممثل الراحل بيتر فوندا بجائزتي أوسكار وسبع جوائز جولدن جلوب.