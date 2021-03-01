أيسلندا.. نموذج أوروبا المشرق في هزيمة كورونا

أيسلندا هي نموذج يضاهي نيوزيلندا في أوروبا، ليس فقط بسبب مناظرها الطبيعية الخضراء وعجائبها الطبيعية.

فعلى غرار نيوزيلندا، يبدو أن أيسلندا تصدت لجائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من العديد من البلدان الأخرى، وتعد هذه الدولة الواقعة في شمال الأطلسي رائدة بلا منازع في أوروبا من حيث الحد من الإصابات بالفيروس، ويرجع ذلك جزئياً إلى موقعها البعيد، بجانب ما تبنته من استراتيجية متسقة.

وقالت كاترين ياكوبسدوتير، رئيسة وزراء أيسلندا "لقد مضت جهودنا لمكافحة الجائحة بصورة أفضل مما توقعنا".

وأضافت أن الاستراتيجية الأيسلندية، التي تشمل الاختبارات الشاملة وإصدار النتائح سريعاً وتتبع حالات الاختلاط مع المصابين بشكل متسق ومتطلبات الحجر الصحي والعزل الذاتي، ربما أظهرت نتائج أفضل من الإجراءات الصارمة التي اتبعتها بعض الدول الأخرى.

وأضافت ياكوبسدوتير: "هذا هو الأساس لنجاحنا.. سهولة الوصول إلى الاختبارات للأشخاص وتتبع الإصابات والمنهج العلمي".

وتنعكس هذه الاستراتيجية في معدل منخفض للغاية من الإصابات الجديدة، فبعد الذروة في منتصف أكتوبر، انخفضت الأعداد بسرعة.

وأبلغت السلطات الصحية مؤخراً عن عدم وجود أي حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لمدة ستة أيام متتالية، وتم فقط اكتشاف عدد قليل من الحالات بين مسافرين وصلوا إلى البلاد.

وفي ظل معدل تواتر للإصابات خلال 14 يوماً يبلغ 6.59 %فقط لكل 100 ألف نسمة، فإن آيسلندا لا مثيل لها، وفقاً لبيانات من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وتسجل بلدان شمال أوروبا الأخرى معدلات أعلى بكثير، ففي النرويج يصل المعدل إلى 66، وفنلندا 88، والدنمارك 100 - على الرغم من أن لديها أقل الأرقام في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويعد معدل ألمانيا البالغ 141 أعلى بكثير.

كما أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أيسلندا خلال الفترة الأخيرة منعدمة.

ويوفر موقع آيسلندا المعزول في شمال المحيط الأطلسي بالطبع ميزة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 360 ألف نسمة فقط مقارنة بالعديد من المدن في أوروبا.

ويرجع نجاح البلاد أيضاً إلى الإجراءات الصارمة والاختبارات وتتبع حالات الاختلاط بالمصابين ودرجة ثقة السكان العالية في خبراء البلاد.

وباعتبارها دولة جزرية، فإن فرض الضوابط على الحدود يعتبر أسهل.

ويعد الحجر الصحي من العناصر المهمة في الاستراتيجية الأيسلندية، حيث يجب على كل شخص كان قد خالط شخصاً مصاباً أن يتحمل ذلك دون استثناء. وحتى الآن ، ثبتت إصابة حوالي ستة آلاف شخص في أيسلندا بالفيروس، بينما خضع ما يقرب من 46 ألف شخص للحجر الصحي.

ويثق الآيسلنديون كثيراً في خبرائهم. وغالبا ما يشار إلى كبير علماء الأوبئة ثورولفور جودناسون ، وقائد الدفاع المدني فيدير رينيسون ، ومديرة الصحة ألما مولر باسم "الثالوث". ورغم القيود الصارمة المفروضة على الحياة العامة، فإن معظم الأشخاص يلتزمون بإرشاداتهم.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن الفيروس اختفى من نيوزيلندا، يساورني القلق من إمكانية أن يكون مختبئاً في مكان ما".

وتسمح متطلبات الاختبار وقواعد دخول أيسلندا الصارمة، بأداء عمل متوازن ومهم لصناعة السياحة في البلاد، حيث يتم استقبال السياح مرة أخرى في البلاد، مع إبقاء الإصابات الجديدة خارج البلاد.

وهناك خطوة في هذا الاتجاه تتمثل في أنه يمكن إعفاء المسافرين الذين يمكنهم إثبات أنهم سبق إصابتهم بفيروس كورونا أو أنهم حصلوا على تطعيم ضد كوفيد 19، من الاختبار والعزل الذاتي.

وشهد قطاع السياحة، الذي يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لأيسلندا، تراجعاً حاداً في عام 2020، حيث انخفض عدد الضيوف الأجانب بأكثر من ثلاثة أرباع إلى أقل من 500 ألف شخص.

وقالت رئيسة الوزراء ياكوبسدوتير: "أنا متفائلة على المدى الطويل. لدينا توقعات بقدوم عدد معين من السائحين إلى أيسلندا في الصيف ، لكننا لا نعرف ما إذا كان ذلك سيحدث".

ويعتمد الأمر في النهاية على مدى سرعة تقدم برامج التطعيم في آيسلندا وغيرها من الدول