انطلاق الجزء الرقمي من مهرجان برلين السينمائي

انطلق الجزء الرقمي من فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" في دورته الـ 71 اليوم الاثنين.

وسيتمكن الخبراء والصحفيون من مشاهدة الأفلام على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة.

واضطر مهرجان برلين السينمائي إلى إعادة جدولة فعالياته بسبب الجائحة. وليس من المخطط إقامة المهرجان للجمهور قبل يونيو المقبل.

ويقام مهرجان برليناله سنويا في ساحة "بوتسدام بلاتس". وبالإضافة إلى الممثلين والمخرجين، يحضر المهرجات آلاف الزوار. وتم بيع حوالي 330 ألف تذكرة العام الماضي.

وكان المهرجان أحد آخر الأحداث الكبرى التي أقيمت في ألمانيا العام الماضي. وتم إغلاق دور السينما في ألمانيا مجددا منذ شهور. وفي مساء أمس الأحد، لفت مشغلو دور السينما الانتباه إلى وضعهم خلال الجائحة وأناروا دور العرض السنيمائي في كافة أنحاء ألمانيا.

وتضم لجنة التحكيم الدولية ستة مخرجين ومخرجات. ويتسابق للحصول على جوائز المهرجان هذا العام 15 فيلما.

وسوف يتم إعلان الفائزين يوم الجمعة القادم، لكن من المقرر منح الجوائز في الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان برليناله يندرج ضمن أكبر مهرجانات السينما على مستوى العالم بجانب مهرجان كان وفينيسيا. وبسبب جائحة كورونا هذا العام تم تقسيم المهرجان إلى موعدين: الأول اعتبارا من اليوم والثاني في يونيو القادم.



