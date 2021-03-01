صور.. فيلما "نومادلاند"و"بورات" يحصدان جوائز جولدن جلوب

فاز فيلما (نومادلاند) و(بورات) بجائزتي جولدن جلوب أفضل فيلم درامي وأفضل فيلم كوميدي على الترتيب أمس الأحد في حفل أقيمت معظم فقراته عن بعد، وخيمت عليه ظروف الوباء ودعوات بالمزيد من التنوع.

ونال (نومادلاند) أيضا جائزة أفضل إخراج وحصلت عليها المخرجة المولودة في الصين كلوي تشاو.

مايكل دوغلاس عند وصوله إلى حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

واختير ساشا بارون كوهين أفضل ممثل كوميدي عن الجزء الثاني من (بورات) بينما فازت روزاموند بايك بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم (آي كير ألوت).

ساشا بارون كوهين مع إيسلا فيشر حيث يقبل جائزة أفضل صورة

وحصلت اندرا دي على لقب أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم (يونايتد ستيتس فيرساس بيلي هوليدي)، وفاز الراحل تشادويك بوزمان بجائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في فيلم (ما رينيز بلاك بوتوم).

وفاز مسلسل (ذا كراون) الدرامي البريطاني ومسلسل (شيتس كريج) وكذلك (ذا كوين جامبت) بجوائز الأعمال التلفزيونية.

إيما كورين (على الشاشة) وهي تقبل جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية

وحصلت إيما كورين، التي جسدت دور الأميرة ديانا، وجوش أوكونور الذي لعب دور الأمير تشارلز، وجيليان اندرسون التي أدت شخصية مارجرت ثاتشر في (ذا كراون) على جوائز التمثيل التلفزيوني.



وكان الممثلان البريطانيان دانيال كالويا وجون بوييجا وفيلم الرسوم المتحركة (سول) من بين الفائزين العديدين الذين اختارتهم رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية.