روسيا تطلق "أركتيكا-إم" لمراقبة مناخ القطب الشمالي

أقلع صاروخ "سويوز" من قاعدة بايكونور في كازاخستان الأحد محملا بأول قمر اصطناعي روسي لمراقبة المناخ في القطب الشمالي، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الفضاء الروسية إطلاق صاروخ "سويوز" عند الساعة 06,55 ت غ، وهو يحمل القمر الاصطناعي "أركتيكا-إم".

وكتب رئيس وكالة "روسكوزموس" ديمتري روغوزين على تويتر "تم إنشاء اتصال بشكل طبيعي مع القمر الاصطناعي. لقد كان إطلاقا روتينيا".

وقالت "روسكوزموس" في بيان إن نظام "أركتيكا" الفضائي للأرصاد الجوية المائية ومراقبة المناخ "مصمم لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي".

وسيتطلب هذا النظام قمرين اصطناعيين على الأقل ليعمل بشكل صحيح، وفقا لوكالة الفضاء التي أوضحت "سيوفران مراقبة دائمة، في كل الأحوال الجوية، لسطح الأرض ومياه المحيط المتجمد الشمالي".

ذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أن إطلاق القمر الاصطناعي الثاني مقرر في العام 2023.

وتعد التنمية الاقتصادية في القطب الشمالي، وهي قارة تتكون أساسا من الجليد الذي يغطي القطب الشمالي، أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويحتوي القطب الشمالي على احتياطات ضخمة من النفط والغاز والتي تتنافس عليها روسيا والولايات المتحدة وكندا والدنمارك والنروج فيما يسرع الاحتباس الحراري ذوبان الغطاء الجليدي.

في الشهر الماضي، خلص علماء بريطانيون إلى أن الجليد كان يذوب من المناطق القطبية بمعدل يتوافق مع "أسوأ سيناريوهات تغير المناخ" خصوصا الجليد في المحيط المتجمد الشمالي.