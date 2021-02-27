رقصة «بيراهيرا»

راقصون سريلانكيون تقليديون يقدمون عروضهم خلال المسابقة الثقافية السنوية «نوام بيراهيرا» في كولومبو أكبر مدن سريلانكا، وعاصمتها الاقتصادية، وتتسم المسابقة بكونها «مهرجاناً لونياً» في المقام الأول، حيث يرتدي الراقصون والراقصات أزياء مبهرة ذات ألوان ساخنة متداخلة.

(أ ف ب)