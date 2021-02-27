«تشابه أسماء» يضع توم هولاند في ورطة

نيودلهي (أ ف ب)

يواجه الممثل البريطاني توم هولاند الذي يجسد شخصية سبايدر مان على الشاشة، عاصفة انتقادات على «تويتر» في الهند، بسبب تعليق ساخر تجاه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نشره مستخدم يحمل نفس اسمه.

بدأت الأزمة بتغريدة نشرها المؤرخ البريطاني توم هولاند، انتقد فيها رئيس الوزراء الهندي، بعد إطلاق اسمه على مدرج ضخم لرياضة الكريكت.

وأثار المنشور حالة من الغضب في الهند ضد نجم «سبايدر مان»، بعدما خلط كثيرون بين حساب المؤرخ وحساب الممثل البالغ 24 عاماً، وانتشر وسم «قاطعوا سبايدر مان» على نطاق واسع.