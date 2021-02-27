المسلسلات القصيرة.. «موسم استثنائي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يعد الموسم الرمضاني المقبل استثنائياً في الدراما المصرية، حيث يشهد تنوعاً ثرياً من حيث الكم والمضمون، ومنافسة قوية على الصدارة، خاصة بين الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة التي تعرض للمرة الأولى، بسبب كورونا وضيق الوقت. وتتصدر البطولة النسائية 9 أعمال، ويشهد الموسم عودة الأعمال التاريخية، والتشويق والإثارة، بجانب الدراما الصعيدية والاجتماعية.

ريهام حجاج

غياب الزعيم

يعد غياب الفنان عادل إمام عن السباق الرمضاني هذا العام، حدثاً في حد ذاته، بعد حضوره طوال السنوات الماضية، وعرض له العام الماضي مسلسل «فلانتينو»، وجسد خلاله شخصية نور عبد المجيد رجل الأعمال الذي يترأس مجلس إدارة مجموعة مدارس دولية بالقاهرة، ويتعرض لأزمات تربوية ومالية.

زينة

منافسة

ويشهد السباق الرمضاني هذا العام للمرة الأولى منافسة المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، من خلال 6 أعمال، حيث يشارك يوسف الشريف بمسلسل الخيال العلمي «كوفيد- 25»، تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال. وتعود دنيا سمير غانم بمسلسل «المدينة»، وتدور أحداثه في إطار الدراما الكوميدية الاستعراضية، إخراج هشام جمال، ويشارك في بطولته شيماء سيف، وإسلام إبراهيم. ويطل هاني سلامة مجدداً من خلال مسلسل «بين السما والأرض»، المأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، حول مجموعة من الأشخاص تجمعهم الظروف داخل مصعد بعدما يتعطل بهم، ويروي كل منهم أحلامه وطموحاته بعد خروجهم، ويشارك في بطولته مصطفى درويش، ونورهان. ويلعب علي ربيع بطولة المسلسل الكوميدي «الأب المثالي»، تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته ويزو، وأوس أوس.

علي ربيع

دراما الصعيد

تحجز الدراما الصعيدية هذا العام مكانها المستمر على شاشة رمضان، من خلال عملين الأول «نسل الأغراب»، الذي يجمع أحمد السقا وأمير كرارة، وتدور أحداثه حول شاب ينشأ في قرية، يبحث عن الثأر لوالده الذي قتل على يد إحدى العائلات، وتحدث مفاجأة، ويكتشف أن والده على قيد الحياة.

والمسلسل الثاني «موسى»، بطولة محمد رمضان، ويدور حول شاب صعيدي في الثلاثينيات من العمر، يمارس العنف على المواطنين الذين يستغلون نفوذهم بشكل خاطئ، إيماناً منه بتحقيق العدالة من وجهة نظره، ويحاكي العمل قصة خط الصعيد الشهير محمد منصور ابن قرية درنكة بأسيوط، في خمسينيات القرن الماضي.

دينا الشربيني

عودة

يعود عمرو يوسف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، من خلال المسلسل التاريخي «الملك»، ويجسد شخصية «أحمس»، ويتناول قصة تحرير مصر وطرد الهكسوس، والعمل مأخوذ من رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ.

روجينا

دراما تشويقية

تشهد الدراما التشويقية منافسة 3 أعمال هذا العام، من خلال مسلسل «الاختيار 2»، والذي يستعرض بطولات وتضحيات التصدي للجماعات الإرهابية، ويخوض أحمد عز السباق بمسلسل «هجمة مرتدة»، المأخوذة عن قصة حقيقية من ملف المخابرات، ويجتمع الثلاثي طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي تدور أحداثه حول مؤامرات تحاك ضد المنطقة العربية.

تنوع

يلتقي مصطفى شعبان وعمرو سعد في مسلسل «عش الدبابير»، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، ويبحث يحيى الفخراني عن الحب الأسري من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش»، ويُضرب مصطفى قمر عن الزواج في «فارس بلا جواز»، تأليف فداء الشندويلي.

ويسعى ياسر جلال لتحسين دخله المادي والاجتماعي من خلال مسلسل «ظل راجل»، ويدخل محمد إمام صراعات مع كبار تجار المجوهرات في مسلسل «النمر».