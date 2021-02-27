انتصار في مسلسلين بالإذاعة خلال رمضان

القاهرة (الاتحاد)

تخوض انتصار السباق الدرامي الرمضاني هذا العام من خلال أثير الإذاعة، حيث تقدم مسلسلين الأول «خلي بالك»، مع أحمد آدم، وسليمان عيد، ويناقش القضايا الاجتماعية في إطار كوميدي، والثاني «الكلمة الحلوة»، وترصد من خلاله الطقوس والعادات الرمضانية بالوطن العربي.

وأوضحت لـ«الاتحاد»، أن الإذاعة لها طابع خاص لدى الجمهور وخصوصاً في رمضان، وتحظى بمتابعة جيدة من المستمعين في الدول العربية خاصة وقت الإفطار، وأعربت عن أنها تتمنى تجسيد الشخصية التاريخية «شجرة الدر»، الجارية التي تقلدت حكم مصر لمدة 80 يوماً، واستطاعت بدهائها مواجهة الصليبيين. وفي فيلم «النهاردة يوم جميل»، تجسد انتصار شخصية سيدة تعاني من الملل بعد زواج دام 15 عاماً، وتحاول جاهدة الاستمرار بعلاقتهما الزوجية دون الوصول إلى الحل الصعب وهو الطلاق، وتدور الأحداث حول مساوئ الرجال بعد الزواج، من خلال 4 قصص تأليف وإخراج نيفين شلبي، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، ونجلاء بدر. أما عن فيلم «هانوفيل»، فقالت إنها تجسد شخصية سيدة تمتلك قصراً بالإسكندرية، وتعرف أنه ملعون وتحاول كشف سره الغامض ولكن القوي الخفية تمنعها، تأليف وإخراج أشرف فاروق، ويشارك في بطولته محمد نجاتي، وإلهام عبد البديع. وتواصل انتصار تقديم عرض مسرحية «الفراعنة حضروا»، خلال موسم عيد الفطر، في المحافظات الدلتا، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول القصة الأسطورية «إيزيس وأوزوريس»، ويتم تناولها في إطار عصري من خلال العائلة والأحفاد، ويشارك في بطولتها أحمد سلامة، وعبير محمود، وإخراج حسام الدين صلاح.