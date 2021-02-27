لقاء الخميسي.. «ضد الكسر»

محمد قناوي (القاهرة)

تعود لقاء الخميسي إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات، وذلك من خلال مسلسل «ضد الكسر» مع نيللي كريم ومحمد فراج وإخراج أحمد خالد.. وقالت لقاء لـ«الاتحاد» إنها تقدم شخصية جديدة عليها، فهي لسيدة أعمال قوية، لها طريقة تفكير جريئة ومختلفة وناجحة وتواجه العديد من المشاكل مع نيللي كريم.

وتشارك الخميسي في مسلسل «إجازة مفتوحة» للمخرج محمد حماقي، وهو عائلي اجتماعي، ويدور حول أب وأم وأولادهما، وتؤدي دور سيدة عاملة، لها مكانة مهمة مشغولة فقط بتربية الأولاد، والعمل من 40 حلقة ويعرض خارج السباق الرمضاني.

وأشارت لقاء إلى أنها انتهت من تسجيل 3 أغنيات وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب لطرحها تباعاً خلال الفترة المقبلة عبر منصات رقمية.