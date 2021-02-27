«كلايم أبوظبي» يطلق نادي الطيران وليلة السيدات

نسرين درزي (أبوظبي)

يواصل «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في دولة الإمارات تطوير فعالياته أمام الزوار، وكان آخرها إطلاق دورات تدريبية لتعليم مهارات الطيران والتسلق الداخلي، من خلال «نادي الطيران للصغار»، وتنظيم ليلة للسيدات تتيح لهن ولأطفالهن، أمسيات مليئة بالحماس والتحدي.

تسلق بدون حبال

ويقدم «كلايم أبوظبي» فرصة تعلم هواية جديدة والمشاركة بصفوف التسلق بدون حبال «بولدرنغ» والتسلق بواسطة جهاز «البيلاي»، وهي من ضمن خيارات تناسب الضيوف الكبار والصغار، بما في ذلك من ليست لديهم خبرة سابقة.

التسلق هواية تناسب الكبار والصغار (من المصدر)

باقات وخصوصية

وضمن «ليلة السيدات» يمكن للضيوف من سن الثالثة وما فوق، المشاركة في تجارب القفز الحرّ، فيما يتاح لمن هن فوق سن الرابعة خوض تجربة التسلق الداخلي في «كلايم أبوظبي». ويتولى كادر من المدربات وموظفات الاستقبال والأمن الإشراف على هذه الليلة، مما يتيح للمشاركات أعلى درجات الخصوصية.

وأعرب رواد «كلايم أبوظبي» عن ارتياحهم للفعاليات الجديدة التي تثري الحراك الترفيهي المشوق في الوجهة، وقال عارف الأمين الذي ينوي حجز تذاكر تدريبية لأبنائه: إن فكرة تعليم الصغار فنون التسلق الداخل والقفز الحر مفيدة جداً، وذكرت سلامة المنصوري أن خبر تخصيص ليلة للسيدات ضمن تجارب «كلايم أبوظبي» أسعدها، ولفتت إلى ضرورة تشجيع جميع الفئات على ممارسة هذا النوع من الرياضات، ويطمح الطفل محمد ناصر «14 عاماً» من خلال صفوف التدريب التي تم إطلاقها حديثاً إلى تعلم مهارات جديدة.