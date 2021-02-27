كيف تجذب الطاقة الإيجابية إلى منزلك؟

أبوظبي (الاتحاد)

قدم تقرير صحي نشره موقع «Homify» بعض نصائح المتخصصين المفيدة حول كيفية جذب الطاقة الإيجابية:

. يجب أن تفتح نوافذ منزلك كل يوم، ليدخل ضوء الشمس، حيث تميل المساحات المظلمة إلى امتلاك طاقة سلبية ثقيلة.

. يمتص الصبار الطاقات السلبية ويساعد في تنقية الهواء أيضاً.

. لا يُمكن تغافل الخيزران عند اختيار النباتات المناسبة لمنزلك، ودائماً ما تجذب النباتات الطاقة الإيجابية، إلا أن الخيزران على وجه التحديد يجذب المزيد من الطاقة.

. عليك اختيار الشمع ذي اللون الأبيض في المنزل، لأن اللون يجذب الطاقات الجيدة، بالإضافة إلى أن إضاءة الشموع في المنزل تخلق أجواء لطيفة ومريحة.

. يعتبر الملح الذي نستخدمه عادة في المطبخ عنصراً مهماً للغاية للحماية من الطاقة السيئة، حيث يؤدي وضعه في زوايا غرف المنزل إلى إبعاد الطاقات السلبية والمشاعر السيئة، وإذا كنت ستنتقل للعيش في منزل جديد، فقم بوضع القليل من الملح في جميع أركان الغرف، حتى يمتص الطاقات السيئة للسكان السابقين، وما عليك سوى تنظيفه بالمكنسة والتخلص منه، بعد مرور ثمانية وأربعين ساعة.

. يتمتع المنزل النظيف بطاقة جيدة، ويجب التخلص من الأثاث أو القطع المكسورة أو التالفة، وحافظ على المساحات مرتبة ونظيفة قدر الإمكان لاستعادة التوازن والطاقة الجيدة.

. يرتبط الماء بالعواطف النقية، لذلك فإن وجود نافورة في الحديقة أو على الشرفة، يجعلك تشعر بالمزيد من السعادة والطاقة الإيجابية.