رانيا يوسف تساند شقيقها في الأزمات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض رانيا يوسف السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «عش الدبابير»، وتجسد شخصية فتاة تساند شقيقها في الأزمات التي يتعرض لها.. وقالت لـ«الاتحاد»: إن الأحداث تدور في إطار الدراما الاجتماعية حول صديقين تجمعها علاقة عمل، ويتعرضان للعديد من الأزمات، ويحاول كل منهما مساعدة الآخر في التغلب عليها، ويشارك في بطولته عمرو سعد، وياسمين رئيس.

وتشارك رانيا «ضيفة شرف» في مسلسل «كل ما نفترق»، وتجسد شخصية فتاة صعيدية تتمتع بالسمعة والسيرة الطيبة، ويشارك في بطولته ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل.

وأعربت عن سعادتها برد الفعل الإيجابي حول شخصية «ديدا»، التي جسدتها في الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح»، حول الأم التي تفاجأ بحمل ابنتها العذراء، والعمل مأخوذ من المسلسل الأميركي «Jane The Virgin» وحقق صدى جماهيرياً واسعاً بالوطن العربي.

وانتهت من تصوير فيلم «أسوار عالية»، وتجسد فيه شخصية فنانة مشهورة، تتهم في قضية مخدرات تدخل على أثرها السجن، وتحاول أن تعيد هيبتها وكرامتها في الوسط الفني بعد خروجها من السجن، لكنها بسبب الانتقام تخسر كل شيء.