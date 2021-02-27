«الطبيبات» أفضل في علاج المصابات بالقلب

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون بالكلية الأميركية لأمراض القلب، أن النساء المصابات بأمراض القلب يعشن بصحة أفضل إذا تلقين العلاج من قبل طبيبات متخصصات.

وأوضحت الدراسة أن الفروق بين الجنسين تؤدي إلى اختلافات في الرعاية التي يتلقاها المرضى، حيث تشير النتائج بشكل عام إلى أن المريض يمكن أن يكون أفضل حالاً إذا تم علاجه من قبل طبيب من جنسه نفسه، وأوضحت النتائج، التي نشرها موقع «Study Finds»، أن الطبيبات يقدمن نتائج أفضل للمريضات مقارنة بزملائهن الذكور، بل وجد مؤلفو الدراسة أن النساء اللواتي يُعالجن من قبل طبيب أقل احتمالاً لتلقي الرعاية الموصى بها.