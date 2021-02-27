محطة جديدة من «المنكوس» على مسرح شاطئ الراحة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء غدٍ الأحد، أولى حلقات المرحلة الثانية من برنامج «المنكوس» في موسمه الثاني، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر والفن العربي الأصيل، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وعلى الهواء مباشرة من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي وعبر قناتي «بينونة» و«الإمارات».

وسيتم خلال الحلقة الإعلان عن شروط وآلية المنافسة في المرحلة المباشرة الثانية، وذلك من خلال أعضاء لجنة التحكيم التي تضم كلاً من: الشاعر محمد بن مشيط المري من الإمارات، والشاعر والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، والأكاديمي الدكتور حمود جلوي من دولة الكويت.

وتضم المرحلة الثانية 12 متسابقاً، وقد تأهل منهم لغاية الآن 10 متسابقين، حيث تبقى متسابقان اثنان سيتم الإعلان عنهما بعد انتهاء فترة تصويت المشاهدين مطلع الحلقة القادمة.

وكانت الأمسية الثالثة من رحلة البحث عن فارس المنكوس قد أسفرت عن تأهل كل من (عبدالله فهد الصخابرة ومسعود بن شعفول) من السعودية، بقرار لجنة التحكيم، أما بقية المتسابقين وهم (خالد الساطوح من السعودية، سالم ناصر آل سالم من الكويت، ضويحي بن راشد المري من السعودية، ناصر بن هادي المنصوري من الإمارات) فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار أسبوع، لتأهل اثنين منهم للمحطة القادمة من المسابقة من خلال التصويت عبر موقع برنامج المنكوس (www.almankous.ae ) أو التطبيق الخاص به.