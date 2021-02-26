طاقم محطة الفضاء الدولية يخشى تسريبات محتملة

بحث طاقم رواد محطة الفضاء الدولية، اليوم الجمعة، عن مزيد من التسريبات الجديدة بغية غلقها.

ورغم احتمال وجود تسريبات، قال الطاقم إن الخطر قد زال الآن.

كان رواد الفضاء يخشون، في بادئ الأمر، وجود ثلاثة تسريبات جديدة على الأقل. وتم فحصها الآن.

وفقاً لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، قال رائد الفضاء سيرجي ريجيكوف، اليوم، إن النتيجة هي أنه "يوجد خدش في أحد الأماكن، وانبعاج في مكان آخر".

غير أنه لم تصدر بعد نتيجة فحص مكان يقع تحت أحد الأنابيب يصعب الوصول إليه.

ويتم الآن تحليل الصور من ميكروسكوب خاص، حسبما جاء في الرسائل اللاسلكية التي بعث بها طاقم رواد الفضاء إلى مركز التحكم في الرحلة.

في الخريف الماضي، لاحظ طاقم الرواد وجود فتحة بطول 4,5 سنتيمتر وأغلقوها مؤقتاً. وقالوا إن من المتوقع أن يتم إغلاقها مجدداً يوم الاثنين المقبل.