«السيد بطاطا» تتحول إلى «عائلة بطاطا»

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «هاسبرو» أنها ستغيّر تسمية لعبتها الشهيرة «السيد بطاطا»، وأنها ستطرح اللعبة في الأسواق خلال عدة أشهر باسم «عائلة بطاطا»، مشيرة إلى أنها ستزيل كلمة «السيد» من العلامة التجارية والشعار، حتى يصبح العمل في صورة «غير جنسانية».. ويعود إطلاق اللعبة إلى عام 1952، ضمن شخصيات سلسلة أفلام «توي ستوري»، وتشكّل لعبة أساسية للأطفال الأميركيين.

وأوضحت الشركة أنها ستطرح في السوق اعتباراً من الخريف المقبل «مجموعة جديدة» بعنوان «عائلة البطاطا» توفر وجوهاً عائلية مختلفة تتيح للأطفال فهم أكبر لأسس «تكوين أسرهم الخاصة».