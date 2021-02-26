عائلة روكفلر تستعيد «سجادة» من الأمم المتحدة

نيويورك (أ ف ب)

استعاد نيلسون روكفلر جونيور سجادة جدارية ضخمة، تمثّل لوحة «غيرنيكا» للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، كانت معلقة على مدى ثلاثة عقود عند مدخل مجلس الأمن لتوعية الدبلوماسيين بمخاطر الحرب.

ونُسجت هذه السجادة في فرنسا عام 1955 بناء على طلب نيلسون روكفلر نائب الرئيس الأميركي الأسبق، الذي أعارها عام 1984 إلى الأمم المتحدة.. ومن حينها كان الرؤساء والوزراء والسفراء الذين حضروا اجتماعات مجلس الأمن على مرّ السنين يمرون بالقرب من هذا العمل، وهم في طريقهم إلى قاعة أهم هيئة أممية مسؤولة عن السلام في العالم.